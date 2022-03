Friedensdemo in Frankfurt

Auch in Frankfurt sind am Abend hunderte Menschen in der Innenstadt zusammengekommen, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren: Mit Transparenten und ukrainischen Fahnen zogen nach Polizeiangaben rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Hauptwache aus in Richtung Römerberg. Ihr Motto: "Stand with Ukraine" – mit der Ukraine zusammenstehen.

Dazu aufgerufen hatte die Fridays for Future-Bewegung. Wegen der "Dringlichkeit der Lage" habe man den weltweiten Aktionstag auf den Donnerstag vorverlegt, teilte diese mit. Üblicherweise finden die Proteste der Bewegung Freitags statt. Außer in Frankfurt folgten auch in vielen anderen Städten Menschen dem Aufruf. In Fulda versammelten sich auf dem Universitätsplatz laut Polizei rund 150 Menschen, in Wiesbaden demonstrierten rund 250 auf dem Dernschen Gelände.