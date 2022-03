Holocaust-Überlebende aus der Ukraine in Frankfurt angekommen

In Frankfurt sind vier pflegebedürftige Holocaust-Überlebende aus der Ukraine angekommen. Die Frauen seien nun in einem Frankfurter Pflegeheim in Sicherheit, teilte die jüdische Claims Conference am Montag mit - ein Zusammenschluss jüdischer Organisationen.

Am vergangenen Freitag war der erste Konvoi mit Holocaust-Überlebenden in Deutschland angekommen. Neben den vier Frauen seien bereits 16 weitere in einem anderen Konvoi eingetroffen, die auf unterschiedliche Städte in Deutschland verteilt worden seien. Weitere Hilfstransporte sollen nach Angaben der jüdischen Claims Conference folgen. Diese holt gemeinsam mit der jüdischen Hilfsorganisation JDC Holocaust-Überlebende aus dem ukrainischen Kriegsgebiet.