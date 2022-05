Russische Sopranistin Netrebko will in Frankfurt auftreten

Die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko, die wegen ihrer zögerlichen Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der Kritik stand, will auch wieder in Deutschland singen. Sie werde noch in diesem Jahr zusammen für Konzerte unter anderem nach Regensburg, Köln und Hamburg kommen, geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor. Im kommenden Jahr soll auch ein Auftritt in Frankfurt folgen.

Nach Kriegsbeginn hatte sich Netrebko vorübergehend aus dem Konzertleben zurückgezogen. Mehrere Opernhäuser hatten Auftritte von ihr abgesagt. In Paris wurde die 50-Jährige nun am Mittwochabend nach ihrem Konzert in der Philharmonie begeistert gefeiert. Die ukrainische Botschaft hat mit heftiger Kritik auf den Auftritt reagiert. Dass das Konzert stattfinden konnte, sei empörend. Der Missklang zwischen der französischen öffentlichen Meinung, die die Ukraine unterstütze, und der Heuchelei des Publikums, das der "Kreml-Sopranistin" applaudiere, sei traurig, teilte die diplomatische Vertretung auf Twitter mit.