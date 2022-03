Menschen aus Russland in Hessen zum Ukraine-Krieg

In Hessen leben tausende russische Staatsangehörige, laut dem Innenministerium waren es Ende 2020 rund 19.000 Menschen. Dazu gehören auch Waldemar aus Offenbach und Tatjana aus Frankfurt, die im Radiobeitrag erzählen, wie sie die aktuelle Situation wahrnehmen. Für die beiden ist schwer zu ertragen, was Putin in der Ukraine anrichtet - und auch, wie Bekannte in Russland die massive Propaganda Putins glauben.

Tatjana berichtet, dass sie mit manchen Freunden aus der Heimat, die den Krieg unterstützen, den Kontakt abgebrochen habe. Waldemar sagt, dass es auch in Hessen eine "absolute Minderheit" gebe, die von der Kreml-Propaganda überzeugt sei. Putin stellt den Angriffskrieg in der Ukraine als "militärische Sonderoperation" dar - es ist in Russland verboten, von Krieg in der Ukraine zu sprechen.