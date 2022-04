Land Hessen und Stadt Frankfurt einigen sich

Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen haben sich in der Frage der Verteilung von Geflüchteten aus der Ukraine geeinigt. Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) sagte dem hr, nächste Woche werde ein Team der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen in Frankfurt seine Arbeit aufnehmen. Dafür werden Mitarbeiter der Gießener Erstaufnahme Büros in der Messe beziehen – dort befindet sich die das Erstaufnahmezentrum der Stadt Frankfurt. Von dort aus werden die Geflüchteten auf die Kommunen verteilt. So müssten die Menschen aus der Ukraine nicht noch nach Gießen geschickt werden.

Frankfurt sei als internationaler Verkehrsknoten der Ort, an dem die meisten Kriegsflüchtlinge ankämen, sagte Voitl. Seit Kriegsbeginn seien rund 40.000 Menschen am Hauptbahnhof angekommen. Derzeit seien allerdings viele Fluchtrouten dicht, so dass aktuell nur rund 800 Geflüchtete täglich in Frankfurt ankämen.