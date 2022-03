Vandalismus in Hessen wegen Ukraine-Krieg

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat es in Hessen mehrere Fälle von Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Krieg gegeben. Das teilte das hessische Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei den Sachbeschädigungen handle es sich insbesondere um Farbschmierereien, Graffitis und Plakate am russischen Generalkonsulat in Frankfurt. Außerdem habe es wenige polizeilich bestätigte Fälle von Vandalismus gegeben, zum Beispiel ein beschädigter Gedenkstein an einem Soldatenfriedhof in Südhessen oder der aufgesprühte Schriftzug "Kein Krieg" an der Eingangstür einer russisch-orthodoxen Kirche in Westhessen.

Grundsätzlich seien die Versammlungen in Hessen wegen des Kriegs in der Ukraine bislang aber weitgehend friedlich verlaufen, hieß es weiter. Die Gefährdungslage an russischen und ukrainischen Einrichtungen im Land wird laut Innenministerium seit Kriegsbeginn von allen Polizeipräsidien in Absprache mit dem Landeskriminalamt verstärkt geprüft.