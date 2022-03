Zahl der Arbeitslosen trotz Risiken gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im März trotz der Risiken für die deutsche Wirtschaft durch den Ukraine-Krieg weiter gesunken. Zum Stichtag am 14. März waren im Land fast 159.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das waren über 4.000 weniger als im Februar und mehr als 32.000 weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent. Im März 2021 lag die Quote noch bei 5,5 Prozent. "Der hessische Arbeitsmarkt befindet sich aktuell in einer stabilen Verfassung", erläuterte der Leiter der Regionaldirektion, Frank Martin. Mit dem Ukraine-Krieg und möglichen Einschränkungen in der Energieversorgung seien neue Risiken für die deutsche Wirtschaft hinzugekommen. "Bisher hält der Arbeitsmarkt diesem Druck stand."