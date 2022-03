Kreiskrankenhaus Alsfeld spendet Kinderbetten

Das Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld (KKA) spendet Hilfsgüter für die Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Neben medizinischem Material und FFP2-Masken sind auch Kinderbetten Teil der Spende. Das KKA beteiligt sich damit an einem Spendenaufruf der Hessischen Krankenhausgesellschaft, die notwendige medizinische Versorgungsgüter über den Krisenstab des Hessischen Innenministeriums zur Verfügung stellen möchte. So soll den Menschen, die unter den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine leiden, schnellstmöglich geholfen werden.

Neben den dringend benötigten Spendengütern bietet das KKA iaußerdem medizinische Versorgung für die geflüchteten Menschen an. Seit Beginn der Woche gibt es gesonderte Sprechstunden, in denen Geflüchtete untersucht und behandelt werden, wenn die medizinischen Kapazitäten in der Notunterkunft nicht ausreichen. Die Versorgung schließt ebenso Testungen auf Covid-19 ein.