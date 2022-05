Kriegsverletzte aus der Ukraine in Frankfurt angekommen

Die Bundeswehr hat am Donnerstag Kriegsverletzte aus der Ukraine nach Deutschland ausgeflogen. Der auf Patiententransporte spezialisierte Airbus A310 MedEvac landete am Donnerstagnachmittag in Frankfurt mit mehr als 20 Patienten an Bord. Gestartet war er in Polen, 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Auf dem Rollfeld des Flughafens warteten 29 Krankenwagen und drei Rettungshubschrauber, um die schwer verletzten Patienten auf Kliniken in insgesamt fünf Bundesländer zu verteilen. Kurz vor 16 Uhr twitterte die Luftwaffe, dass der Flieger gelandet ist. Der Flieger war am Donnerstag in Köln gestartet. In den vergangenen Wochen waren mit der A310 MedEvac wiederholt schwer verletzte Kinder und Erwachsene zur Behandlung nach Deutschland geholt worden.