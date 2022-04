Ostergottesdienste mit Ukrainern in Evangelischen Kirchen

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat evangelischen Gemeinden empfohlen, Geflüchtete aus der Ukraine an Ostern in Gottesdienste einzuladen. Dazu habe die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) spezielles Hilfsmaterial entwickelt, teilte Jung am Donnerstag in einem Schreiben an rund 1.100 Gemeinden mit. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gehören mehrheitlich orthodoxen Kirchen an. "Manche von ihnen werden an den Osterfeiertagen unsere Gottesdienste besuchen oder eine Woche später, wenn die Orthodoxie Ostern feiert", so Jung.

Das Material, das vom Zentrum Verkündigung der EKHN und dem Zentrum Ökumene in Frankfurt zusammengestellt wurde, enthält Hintergrundinformationen zu den verschiedenen christlichen Denominationen in der Ukraine und Materialien für die Gestaltung von Ostergottesdiensten und weiteren Aktionen rund um das Fest in Anwesenheit von Geflüchteten aus der Ukraine.