Benefizkonzert für Ukraine mit Schweigeminute

Bei einem Benefizkonzert des Landes und des hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt ist am Donnerstagabend der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht worden. Der Frankfurter Generalkonsul der Ukraine, Vadym Kostiuk, wandte sich zu Beginn in der Alten Oper Frankfurt mit emotionalen und eindringlichen Worten an das Publikum im Saal, die Zuschauer des Youtube-Livestreams und die Zuhörer der Liveübertragung in hr2-kultur:

"Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nie die Schrecken des Krieges erfahren." Kostiuk forderte die Anwesenden zu einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine auf. Jede dieser 60 Sekunden entspreche einem Kind, das infolge der russischen Aggression umgebracht wurde, sagte Kostiuk. Veranstalter des Konzerts waren der Hessische Rundfunk und das Land Hessen mit weiteren Partnern. Die Summe aus dem Eintrittsgeld geht an die "Nothilfe Ukraine" des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft.