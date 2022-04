Rotavirus-Fälle in Flüchtlingsunterkünften

Nach einer Recherche von "Report Mainz" hat es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen und einer weiteren Einrichtung in Marburg Fälle von Erkrankungen mit dem Rotavirus gegeben. Eine Ukrainerin berichtete dem ARD-Politikmagazin, ihr anderthalbjähriger Sohn habe sich in der Unterkunft in Gießen mit dem hochansteckenden, besonders für Kleinkinder gefährlichen Brechdurchfall infiziert. Am folgenden Tag seien auch andere krank geworden. Trotzdem sei die Familie im Bus zu einer Sporthalle in Marburg gebracht worden, wo es daraufhin weitere Rotavirus-Fälle gegeben habe.

Manfred Becker, Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, räumte ein, dass Ärzte die Diagnose Rotavirus gestellt hätten. Man habe die Betroffenen aber "nicht auf der Straße stehen lassen" können. Normalerweise werde der Transport in solchen Fällen von anderen Geflüchteten getrennt durchgeführt. Das Gesundheitsamt in Gießen bestätigte gegenüber "Report Mainz", dass eine Person am Rotavirus erkrankt sei. Dem Marburger Gesundheitsamt waren zwei Kleinkinder bekannt, die Mitte März stationär behandelt worden seien.