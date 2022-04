Schwimmbäder könnten kälter werden

In vielen hessischen Schwimmbädern könnte es aufgrund des Ukraine-Krieges bald kälter werden. Wie der Landessporbund Hessen bekannt gab, zwingt der russische Angriffskrieg zu einem Umdenken, was die Energiekosten betrifft. Erste Schwimmbäder hätten bereits die Temperatur im Becken gesenkt. LSB-Präsident Rolf Müller befürwortet die Maßnahmen: "Das schadet dem russischen Präsidenten und seinem Angriffskrieg auf die Ukraine, der mit unerträglichem Leid verbunden ist." Dass dadurch eventuell Gäste fernbleiben, sei einkalkuliert, so Müller, der aber auch betont: "Letztlich kann man auch in zwei, drei Grad kälterem Wasser schwimmen, kann dann aber vielleicht nicht ganz so lang im Becken bleiben."