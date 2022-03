Jüdische Gemeinde in Frankfurt "tief besorgt"

Auch die Jüdische Gemeinde in Frankfurt unterstützt derzeit ukrainische Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Deutschland. "Wir sind alle tief besorgt um die Situation in der Ukraine. Viele unserer Gemeindemitglieder sind ursprünglich aus der Ukraine und haben teilweise noch Familie und Freunde in dem Gebiet", sagt Michaela Fuhrmann von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. "Momentan erreichen uns besorgte Meldungen und Anfragen von Gemeindemitgliedern, deren Angehörige fliehen."

Der Sportverein Makkabi, mit seinen Partnerorganisationen in Europa einschließlich der Ukraine gut vernetzt, hat ein Hilfsnetzwerk aufgebaut, um Geflüchteten zu helfen und diejenigen, die es aus der Ukraine geschafft haben, bei der Weiterreise zu unterstützen. "Am Tag nach dieser ersten Aktion hatte ich plötzlich 700 Anfragen auf WhatsApp", berichtet Boris Schulman vom Frankfurter Makkabi-Vorstand. Seine Eltern wanderten selbst aus der Ukraine ein. "Wir tun, was wir können, aber wir stoßen an unsere Grenzen."

Nach Angaben der in Frankfurt ansässigen Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland haben 45 Prozent der Mitglieder der Jüdischen Gemeinschaft in Deutschland Wurzeln in der Ukraine.