Evangelische Kirchen verurteilen den Krieg

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, hat den Krieg in der Ukraine als "dunklen Abgrund menschlicher Aggression" bezeichnet. "Das Leiden der Menschen, die unmittelbar betroffen sind, ist grauenhaft", sagte Jung bei einem Gottesdienst am Sonntag in Hofheim (Main-Taunus).

Die kurhessische Bischöfin Beate Hofmann sagte am Sonntag zum Auftakt der evangelischen Kirchenaktion "Hoffnung für Osteuropa", dieser Slogan habe in den vergangenen Tagen einen neuen Klang und andere Bilder bekommen. Es sei jetzt notwendig, in Kontakt mit den Menschen in Osteuropa zu bleiben, sich nicht zu Feinden machen zu lassen und sich nicht in eine Spirale von Hass und Gewalt hineinziehen zu lassen. Die 1994 gegründete Initiative "Hoffnung für Osteuropa" der evangelischen Kirche in Deutschland fördert nach eigenen Angaben soziale und diakonische Projekte, in denen Solidarität und Nächstenliebe über Grenzen hinweg erkennbar werden.