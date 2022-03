Über 3.300 Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtung

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind bislang 3.332 Kriegsgeflüchtete in die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gekommen. Ein Teil davon habe inzwischen Unterkunft bei Verwandten, Freunden oder Bekannten gefunden, sagte Andrea Kaup vom Regierungspräsidium Gießen am Dienstag in Alsfeld (Vogelsberg). In der Stadt befindet sich eine der vier Notunterkünfte für bis zu 1.000 Menschen, mit deren Einrichtung das Land die Kreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus beauftragt hatte.

Aktuell sind in Alsfeld 544 Menschen untergebracht und weitere 555 in der Notunterkunft in Kronberg (Hochtaunus). In diesen Einrichtungen sollten die Menschen nur möglichst kurz verweilen, sagte Kaup. Ziel sei es, die Geflüchteten möglichst rasch den Kommunen zuzuweisen.