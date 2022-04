Museen unterstützen Ukraine-Geflüchtete

In vielen Museen in Hessen gibt es am Sonntag einen Aktionstag wegen des Ukraine-Kriegs. Der Hessische Museums-Verband teilte mit, man wolle gemeinsam Solidarität mit der Ukraine zeigen. In vielen Frankfurter Museen haben Geflüchtete kostenlosen Eintritt, das Museum Reinheim lädt sie zu Kaffee und Kuchen ein und das Deutsche Hugenotten-Museum in Bad Karlshafen spendet Eintrittsgelder. Hier finden Sie alle Museen, die an der Aktion teilnehmen.