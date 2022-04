Frankfurt startet zentrales Spendendepot

Am Montag, 4. April, eröffnet der Caritasverband Frankfurt für die Stadt ein zentrales Spendendepot für alle Partnerorganisationen, die in der Ukraine-Hilfe tätig sind. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende nehmen in einer Lagerhalle vorher abgesprochene Sachspenden an, sortieren und verteilen sie entsprechend der Bedarfe an die Unterkünfte und weitere Ausgabestellen. Dort werden sie direkt an die Geflüchteten weitergegeben. In Kooperation mit der Stadt Frankfurt entsteht so eine zentrale Anlaufstelle für Privat- und Unternehmensspender.

Außerdem können trägerübergreifend Ressourcen gebündelt werden. Aktuelle Spenden-Gesuche finden sich immer aktuell auf der städtischen Website frankfurt-hilft.de .