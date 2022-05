Frankfurt: Private Gastgeber stoßen an Grenzen

In Frankfurt wollen immer mehr privat untergebrachte Geflüchtete aus der Ukraine in eine städtische Unterkunft wechseln. Drei Monate nach Kriegsbeginn kämen viele private Gastgeber an ihre Grenzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Frankfurter Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) erklärte, in den meisten Fällen klappe die private Unterbringung hervorragend. Die Geflüchteten und ihre Gastgeber kämen gut miteinander aus. Aber inzwischen hätten sich rund 300 private Gastgeber bei der Stadt gemeldet mit der Bitte, die Geflüchteten in einer städtischen Unterkunft unterzubringen. Voitl sagte, sie habe dafür Verständnis. Den oft traumatisierten Menschen zu helfen, sei nicht leicht. Die Stadt sei bereit dazu. Insgesamt sind in Frankfurt nach Schätzungen der Stadt bisher rund 10.000 Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen, etwa ein Viertel von ihnen bei privaten Gastgebern.