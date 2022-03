Kirchenpräsident mahnt Diskussion über friedensethische Positionen an

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat eine öffentliche Diskussion über friedensethische Positionen angemahnt. Die Debatte müsste auch in der Kirche geführt werden, "wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden kann", schrieb er in einem Brief an alle Gemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Jung sei deutlich, dass die Menschen in der Ukraine auf Unterstützung hofften.

Der Bischof der polnischen Partnerkirche der EKHN, Jerzy Samiec, habe dies in einer Video-Zuschaltung vor der zurückliegenden Synode zuletzt eindrücklich dargestellt. Dabei sei als Dilemma deutlich geworden: "Nicht zu unterstützen bedeutet ebenfalls schuldig zu werden". Damit seien friedensethisch ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Aus christlicher Perspektive haben nach Worten Jungs "orientiert an der großen Friedensverheißung und dem Friedensauftrag Gottes aus christlicher Sicht alle Anstrengungen absoluten Vorrang, die auf militärische Gewalt verzichten". Deshalb müsse es "Ziel allen Handelns sein, Eskalation von Gewalt zu vermeiden".