Trotz Pandemie sind die Krankenhäuser so leer wie lange nicht. Das bringt Ärzte in Kurzarbeit und vermiest die Geschäftsbilanz. Doch das Land will die strengen Corona-Vorschriften so schnell nicht lockern.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Kasseler Kliniken leiden unter verschobenen Operationen [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kurzarbeit musste das Kasseler Elisabethkrankenhaus zwar noch nicht anmelden - im Gegensatz zu anderen Kliniken zum Beispiel in Bayern, Thüringen und Schleswig-Holstein . Doch Chefarzt Uwe Behrmann schüttelt den Kopf, wenn er durch die Stationen geht. Er sagt: "Ich bin seit 17 Jahren hier. Aber so leer habe ich die Klinik noch nie erlebt." Das Elisabethkrankenhaus hat 240 Betten - nur gut 110 sind derzeit belegt.

Ein Grund für den Leerstand: Eine ganze Station ist für Corona-Patienten reserviert. Das schreibt ein Erlass der Landesregierung für alle Kliniken mit Akut-Versorgung vor. Die Corona-Station ist ausgestattet mit Intensivbetten und Beatmungsmaschinen.

Eine Handvoll Patienten auf der Corona-Station

Doch dort wird nicht einmal eine Handvoll Patienten behandelt, berichtet Behrmann: "Die große Corona-Welle ist bei uns zum Glück bisher ausgeblieben. Aber so steht eben eine Station beinahe leer, in der sonst über 20 Patienten behandelt werden."

Ein zweiter Grund für die große Leere: Planbare Behandlungen, die nicht unbedingt jetzt sein müssen, werden verschoben. Die Kliniken sollen frei bleiben - für einen möglichen Ansturm, falls sich die Corona-Krise verschlimmert. Auch das ist eine bundesweit geltende Regelung in der Corona-Krise.

Doch solange es diese Welle nicht gibt, bleiben viele Betten eben leer. Ärzte und Pfleger haben nichts zu tun. "Einige Mitarbeiter haben wir in Urlaub geschickt, andere bummeln ihren Urlaub ab", sagt Chefarzt Behrmann.

560 Euro pro leeres Bett - "das reicht nicht"

Der Leerstand reißt auch Löcher in die Kassen der Krankenhäuser. Der Bund hat deswegen einen Rettungsschirm aufgespannt: Für jedes freie Bett bekommt eine Klinik 560 Euro.

Nach Einschätzung der Hessischen Krankenhausgesellschaft reicht diese Summe oft aber nicht. Hessenweit seien die Kliniken nur gut zur Hälfte ausgelastet, berichtet ein Sprecher. Das bringe einige Krankenhäuser in Existenznot. Dieser Zustand dürfe nicht noch Monate andauern. Die Krankenhausgesellschaft fordert, auch planbare Operationen wieder zuzulassen, um die Betten in den Kliniken wieder zu füllen.

Leeres Bett auf einer Intensivstation. Bild © picture-alliance/dpa

Dieser Forderung schließt sich auch Michael Schmidt an. Er ist Geschäftsführer im Kasseler Marienkrankenhaus und sagt: "Die 560 Euro vom Bund decken unsere Kosten nicht. Normalerweise wären unsere Betten im Frühjahr gut belegt." Dieses Jahr sei alles anders.

Manche zögern wichtige Untersuchungen hinaus

Die wirtschaftlichen Folgen des Leerstands seien das eine, fügt Schmidt hinzu: "Auch für die Patienten ist das eine schwere Situation." Viele kämen entgegen dem ärztlichen Rat nicht ins Krankenhaus, weil sie Angst vor Ansteckung hätten. "Corona hält die Patienten davon ab, wichtige Behandlungen wahrzunehmen."

Das bestätigt auch Chefarzt Uwe Behrmann vom Elisabethkrankenhaus: "Menschen, die plötzlich Bauchschmerzen haben, kommen sonst zu uns, weil sie eine Blinddarmentzündung befürchten. Doch im Moment bleiben sie aus Angst vor Corona so lange zu Hause, bis sie richtig schwer krank und in akuter Gefahr sind." Das gelte auch für Herzpatienten und Frauen, die ihr Brustkrebsscreening verschieben. Auch das gefährde Menschenleben, warnt Behrmann.

"Es besteht keine Ansteckungsgefahr"

Dabei bestehe doch gar keine Ansteckungsgefahr, betont Laura Küster, Hygiene-Fachkraft am Kasseler Marienkrankenhaus. Die Corona-Station sei isoliert vom Rest der Klinik. Patienten mit Corona-Verdacht müssten durch einen Extra-Eingang ins Haus kommen. Die Pfleger von der Corona-Station dürften natürlich nicht auch Patienten auf anderen Stationen behandeln, das sei strikt verboten. Das gelte für alle Kliniken.

Die Klinikleitungen hoffen darauf, dass die Politiker die strikten Regeln lockern, damit sie wieder mehr Nicht-Corona-Patienten behandeln dürfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich Anfang der Woche dafür ausgesprochen. Die entsprechenden Verordnungen erlassen müssen jedoch die Länder.

Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) stellte vor einer Woche eine Lockerung ebenfalls in Aussicht. Auf Anfrage teilte sein Ministerium nun aber mit, dass man nach der Teilöffnung der Schulen und Geschäfte die epidemiologischen Folgen abwarten wolle. Falls die Infektionszahlen wie erwartet wieder steigen, will man gewappnet sein. Entsprechend verlängerte das Ministerium die Verordnung für die Kliniken bis 10. Mai.

Sendung: hr-iNFO, 29.04.2020, 11.42 Uhr