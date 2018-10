Am Sonntag werden die Uhren mal wieder auf die Winterzeit umgestellt. Die Mehrheit der Hessen würde einer Umfrage zufolge lieber auf die Zeitumstellung verzichten. Aber was dann: dauerhaft Winter- oder Sommerzeit?

Alle halbe Jahre wieder, wenn im Frühjahr und Herbst die Zeitumstellung ansteht, stellen sich die meisten die Frage: Wird die Uhr vor- oder zurückgestellt? Auch am Sonntag (28. Oktober) ist es wieder soweit. Dann werden die Uhren um 3 Uhr eine Stunde zurückgestellt.

Die meisten Menschen in Hessen haben jedoch genug vom Wechsel von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage durch Forsa im Auftrag der Krankenkasse DAK , die am Montag veröffentlicht wurde. Insgesamt wurden dafür 1.001 Hessen befragt.

79 Prozent der Befragten lehnen demnach es ab, die Uhren zwei Mal im Jahr umzustellen. Die Mehrheit wünscht sich eine einheitliche Zeit für ganz Europa. Deutschlandweit sind 80 Prozent für die Abschaffung der Zeitumstellung.

Weitere Informationen

Zeitumstellung in Deutschland

In Deutschland werden die Uhren seit 1980 alle halbe Jahre umgestellt. Eingeführt wurde die Praxis infolge der Ölkrise, um Energie zu sparen. Der Erfolg ist allerdings umstritten. Technisch wäre eine Abschaffung laut der in Deutschland zuständigen Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig kein Problem. Ein entsprechender Beschluss durch den Bundestag kann demzufolge von der PTB ohne nenneswerten Aufwand umgesetzt werden.

Ende der weiteren Informationen