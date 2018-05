And the Winner is… Fahrenbach. Der Fürther Ortsteil im Kreis Bergstraße hat sich zum "Dollen Dorf" des Jahres 2018 gekürt. Die Entscheidung fiel in einem spannenden Finale auf dem Hessentag in Korbach.

Der Jubel im hr-Treff auf dem Hessentag in Korbach war riesengroß: Vor allem bei den Fahrenbachern, die beim Wettstreit "Dolles Dorf des Jahres 2018" als Gewinner hervorgingen.

Aus den Händen von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bekamen sie den "Goldenen Onkel Otto" für ihren ersten Platz überreicht. "Ihr habt das toll gemacht. Diese vier Mannschaften sind die Spitze von Hessen, weil sie sich erst einmal qualifizieren mussten", würdigte Bouffier bei der Siegerehrung auch die unterlegenen Finalisten.

Hinter Fahrenbach belegte Storndorf, ein Ortsteil von Schwalmtal im Vogelsbergkreis, den zweiten Platz. Ermetheis, ein Ortsteil von Niedenstein (Schwalm-Eder) sicherte sich Platz drei vor Villingen. Der Ortsteil von Hungen im Kreis Gießen durfte sich über den Blauen Onkel Otto freuen, den der Hessische Rundfunk in Anlehnung an seine Farbe erstmals auslobte.

"Alle haben einen Preis verdient"

hr-Intendant Manfred Krupp, der zusammen mit Bouffier die Siegerehrung vornahm, sprach von einem "spannenden Finale". Der bekennende Eintracht-Fan meinte: "Vor einer Woche in Berlin hat es nur einen verdienten Sieger gegeben. Heute aber haben alle einen Preis verdient." Krupp hob dabei den gemeinschaftlichen Charakter hervor: "Alle sind Sieger, wenn man in einer Dorfgemeinschaft zusammenlebt."

Zuvor hatten sich die vier Endrunden-Teilnehmer in der rund 90-minütigen Live-Show "Dolles Dorf 2018 – Finale" im hr-fernsehen bei Quiz- und Aktionsspielen duelliert. Durch die Sendung führten die hr-Moderatoren Jens Kölker und Julia Tzschätzsch. Das hr-fernsehen veranstaltete den Wettbewerb in diesem Jahr bereits zum 16. Mal.