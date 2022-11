Die hessischen Fachstellen für Demokratieförderung und Extremismusprävention werden 2023 und 2024 vom Land mit mehr als drei Millionen Euro gefördert.

Innenminister Beuth (CDU) sagte am Donnerstag, dass Programme und Angebote der Extremismusprävention 2022 insgesamt mit mehr als zehn Millionen Euro unterstützt würden. Derzeit gibt es 30 Fachstellen für Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention. Diese seien "gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen die Legitimität des Staates mitunter aggressiv in Frage gestellt wird, wichtige Anlaufstellen".