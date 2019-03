In Paulskirche Ehrlich-Preis an Protein-Forscher verliehen

Zwei Protein-Forscher sind in der Frankfurter Paulskirche mit einem der wichtigsten Preise für medizinische Grundlagenforschung geehrt worden.

Der Deutsche Franz-Ulrich Hartl (62) und der US-Amerikaner Arthur L. Horwich (68) nahmen am Donnerstag den mit 120.000 Euro dotierten Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis entgegen.

Hartl ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in München, Horwich forscht an der Yale School of Medicine. Ihre grundlegenden Arbeiten zur Proteinfaltung könnten bei Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson helfen.