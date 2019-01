Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis geht in diesem Jahr an den Münchener Zellbiologen Franz-Ulrich Hartl und seinen US-amerikanischen Kollegen Arthur Horwich. Die beiden fanden heraus, wie Zellen den Bau lebenswichtiger Proteine steuern.

Einer der wichtigsten Preise für medizinische Grundlagenforschung, der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis, genht in diesem Jahr an den deutschen Zellbiologen Franz-Ulrich Hartl und seinen US-amerikanischen Kollege Arthur Horwich. Das gab der Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung am Mittwoch in Frankfurt bekannt.

Die beiden Preisträger werden für ihre Forschung zur Proteinfaltung geehrt. Diese seien "von erheblicher Relevanz, da falsch gefaltete und verklumpte Proteine ein wichtiges Merkmal vieler neurodegenerativer Erkrankungen sind, etwa der Alzheimer-Demenz", begründete der Stiftungsrat seine Wahl.

Nur richtig geformte Proteine funktionieren

Die Wissenschaftler haben entdeckt, wie Zellen den Bau lebenswichtiger Proteine steuern - und damit ein zentrales Dogma der 1970er Jahre widerlegt. Sie fanden heraus, dass sich Proteine nur mit fremder Unterstützung falten können - dank sogenannter Faltungshilfen. Erst wenn Proteine die richtige Form eingenommen haben, funktionieren sie. Falsch gefaltete Proteine dagegen sind ein wichtiges Merkmal von Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson.

Der 61 Jahre alte Hartl leitet das Max-Planck-Institut in München, Horwich (68) forscht an der Yale School of Medicine in den USA.

Verleihung im März in Frankfurt

Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis ist mit 120.000 Euro dotiert und ehrt seit 1952 Wissenschaftler, die zum Beispiel in der Immunologie, Krebsfroschung und Mikrobiologie forschen. Der Preis wird am 14. März in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

