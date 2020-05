An Hessens Grundschulen beginnt am Montag wieder der Unterricht - zumindest für die Viertklässler.

Viertklässler kehren am Montag in die Schule zurück

Die Viertklässler dürfen neben den Schülern an weiterführenden Schulen am Montag in ihre Klassenräume zurückkehren. Eine Schülerin hatte geklagt, machte dann aber einen Rückzieher.

Auch an den Grundschulen beginnt am Montag - zumindest eingeschränkt - wieder der Unterricht. Die Viertklässler dürfen wie von der Landesregierung geplant in ihre Klassenräume zurückkehren. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel teilte am Freitag mit, dass eine Schülerin aus Frankfurt ihren Eilantrag zurückgenommen hatte (Az. 8 B 1300/20.N).

Darin hatte sie darauf gepocht, dass für Viertklässler der Schulbesuch weiterhin untersagt sein müsse. Zur Begründung ihres Antrags hatte sie sich auf Belange des Infektions- und des Gesundheitsschutzes berufen, die in Zeiten der Corona-Pandemie nicht hinreichend gewährleistet seien, sagte ein Sprecher des VGH.

Dieselbe Schülerin verhinderte eine Rückkehr im April

Im April hatte dasselbe Mädchen mit seiner ersten Klage Erfolg. Die Wiederöffnung der Grundschulen wurde verschoben. Die Viertklässler würden im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes der Schulbesuch weiter untersagt werde, ohne hinreichenden Grund ungleich behandelt, lautete die Begründung der Richter. Am 27. April kehrten nur die Abschlussjahrgänge an den weiterführenden Schulen zurück.

Ab Montag werden nun also wie geplant alle anderen Jahrgänge der weiterführenden Schulen sowie die Viertklässler unter strengen Regeln wieder in den Präsenzunterricht gehen. Die übrigen Grundschüler der Klassen 1 bis 3 sollen am 2. Juni in die Klassenräume zurückkehren.

11.000 Eltern befürworten Schulstart

Gegen die aktuelle Klage hatten Eltern eine Petition ins Netz gestellt. "Sorgen haben wir alle, aber die meisten Schüler und Eltern befürworten einen Schulstart der 4. Klassen", heißt es darin. Am Freitagmittag hatte die Petition knapp 11.000 Unterstützer.

