Ein Gottesdienst - zahlreiche Infektionen in mehreren Landkreisen

Kirche in Frankfurt

Gottesdienste sind unter Auflagen wieder erlaubt, zum Corona-Hotspot können sie trotzdem werden. In einer Baptisten-Kirche in Frankfurt haben sich Menschen aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet angesteckt.

Die Zahl der Betroffenen ist nicht bekannt. Aber alleine der Main-Kinzig-Kreis führt 16 Corona-Ansteckungen auf diese eine Veranstaltung zurück: einen Gottesdienst am 10. Mai in einer Gemeinde der Evangeliums-Christen-Baptisten im Frankfurter Stadtteil Rödelheim. "Bei uns ist es eine schwierige Lage", sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Wladimir Pritzkau am Samstag.

Eine Zahl konnte auch er nicht nennen. Die meisten seien zuhause, sechs befänden sich in Krankenhäusern. René Gottschalk, Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, hielt sich zwar bedeckt: "Ich bin Arzt und unterliege der Schweigepflicht." Zuvor hatte jedoch sein Stellvertreter Antoni Walzok der zuerst berichtenden Frankfurter Rundschau gesagt, es handele sich um ein "sehr dynamisches Geschehen".

"Weitreichende Konsequenzen"

Der Ausbruch betrifft demnach neben Frankfurt auch benachbarte Landkreise: die Wetterau, den Hochtaunuskreis oder eben den Main-Kinzig-Kreis. Hier hatte Landrat Thorsten Stolz (SPD) am Freitag die Bevölkerung aus dem aktuellen Anlass aufgefordert, weiter vorsichtig zu sein: Der Gottesdienst zeige, wie eine einzige Veranstaltung "weitreichende Konsequenzen für das Infektionsgeschehen" haben könne.

Mehrere Gesundheitsämter haben nun viel zu tun, von Rödelheim aus entstehende neue Infektionsketten zu stoppen. Sie müssen Kontaktpersonen finden, die sich möglicherweise auch angesteckt haben und wiederum andere anstecken könnten.

Jetzt wieder nur online

Konsequenzen hat auch die betroffene Kirchengemeinde gezogen. "Wir haben alle Versammlungen abgebrochen. Gottesdienste gibt es jetzt nur noch online", sagte ihr Vize-Vorsitzender Pritzkau. Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst gekommen waren, könne er "nicht genau sagen".

Als der Gottesdienst am 10. Mai stattfand, war das nach der entsprechenden Lockerungsverordnung des Landes Hessen auch auch wieder erlaubt - nämlich seit 1. Mai und mit Auflagen. Christliche, muslimische und jüdische Gemeinden hatten Hygienekonzepte erarbeitet.

Gemeinde: Alle Regeln eingehalten

"Bei uns sind aber alle Regeln eingehalten worden", betont Priskau von der Frankfurter Baptisten-Gemeinde. Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden. In Kirchen und anderen Gotteshäusern muss der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Menschen eingehalten werden, nötig sind zudem weitere Hygienemaßnahmen wie das Aufstellen von Desinfektionsspendern.

Über die Zahl der Gemeindemitglieder wollte Pritzkau keine Angaben machen. Die meisten kämen aus dem Raum Frankfurt. In der Gemeinde der Evangeliums-Christen-Baptisten finden die Gottesdienste laut Homepage in deutscher und russischer Sprache statt.