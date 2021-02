Innenminister: Werden Antworten geben

Innenminister Peter Beuth (CDU) versicherte in der hessenschau am Freitagabend, dass das Land Antworten auf alle offenen Fragen der Angehörigen der Opfer des Hanauer Anschlags geben werde, sobald die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen habe. Derzeit sei die Behörde in Karlsruhe noch Herrin des Verfahrens. Die Familien der vor einem Jahr Ermordeten werfen Beuth als für die Polizei und die Ordnungsbehörden verantwortlichen Minister seit längerem vor, nichts zur Aufklärung des Attentats beizutragen.

Die Hinterbliebenen kritisieren die Behörden, weil der Attentäter - obschon nachweislich psychisch krank - Waffen besitzen durfte. Die Polizei sei am 19. Februar 2020 per Notruf kaum zu erreichen gewesen und zu spät an den Tatorten aufgetaucht. Schwer zu schaffen macht den Angehörigen auch, dass die Polizei sie nach den tödlichen Schüssen stunden- und teils sogar tagelang im Unklaren gelassen habe, was mit ihren Kindern oder Geschwistern passiert sei. Ein klärendes Gespräch habe die Polizei bislang verweigert.