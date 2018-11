Der Theologe Ansgar Wucherpfennig kann Rektor der Jesuitenhochschule Sankt Georgen in Frankfurt bleiben. Der Vatikan hat ihm nun doch die Lehrerlaubnis erteilt. Wucherpfennig hatte nach liberalen Aussagen zu Homosexualität und Frauen in der Kirche zunächst seinen Job verloren.

Ansgar Wucherpfennig bleibt Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt. Wie das Bistum Limburg am Donnerstag mitteilte, erteilte der Vatikan seine Zustimmung. Zuvor habe Wucherpfennig eine Erklärung abgegeben, in der er betont habe, dass er als Ordensmann und Priester dem authentischen Lehramt der Kirche verpflichtet sei. Damit sei der Weg für eine weitere Amtszeit Wucherpfennigs freigeworden.

Wucherpfennig hatte eigentlich spätestens zum Semesterstart am 15. Oktober eine dritte zweijährige Amtszeit antreten sollen. Die erneute Wahl an die Spitze der privaten katholischen Hochschule in jesuitischer Trägerschaft war bereits im Februar 2018 erfolgt. Allerdings hatte der Vatikan Wucherpfennig die Unbedenklichkeitserklärung verweigert.

Bibelstellen als "missverständlich formuliert" bezeichnet

Wucherpfennig ist im katholischen Stadtdekanat Frankfurt Homosexuellen-Seelsorger. Er hatte sich in der Vergangenheit mehrmals in Zeitungsinterviews positiv zur Frage des Diakonats der Frau und zur Segnung homosexueller Paare geäußert. 2016 hatte Wucherpfennig in einem Interview mit der FNP es als "tiefsitzende, zum Teil missverständlich formulierte Stellen" bezeichnet, dass die Bibel Homosexuelle verurteilt. Er hatte auch gesagt, es sei nicht gerechtfertigt, dass Menschen, die nach einer Scheidung wieder geheiratet haben, von der Kommunion ausgeschlossen werden.

Die Hochschule Sankt Georgen wurde vorübergehend kommissarisch von Wucherpfennigs Stellvertreter Thomas Meckel geleitet. Ohne das sogenannte "Nihil obstat" aus dem Vatikan durfte Wucherpfennig die Hochschule nicht weiter leiten.

Sendung: hr-iNFO, 15.11.2018, 19 Uhr