Royaler Besuch an der Bergstraße: Königin Silvia von Schweden ist in Bensheim mit dem Karl-Kübel-Preis für ihr Engagement für Kinder geehrt worden.

Großer royaler Bahnhof in Bensheim: Zahlreiche Schaulustige haben Königin Silvia am Freitag in Bensheim empfangen. Die gebürtige Heidelbergerin zählt zu den beliebtesten Monarchen weltweit. Auch dieses Mal nahm sich die volksnahe Königin vor der Zeremonie kurz Zeit für die royalen Fans vor der Halle in Bensheim. "Sie ist trotz allem ganz natürlich geblieben", sagte ein Zaungast. Eine Frau schenkte der Königin eine große Orchidee.

Laudator Maffay: "Erwachsene in der Pflicht"

Königin Silvia bei der Preisverleihung. Bild © picture-alliance/dpa

Bei der anschließenden Feierstunde wurde Königin Silvia für ihren Einsatz für Kinder ausgezeichnet. Mit ihrer "World Childhood Foundation" kämpfe die Monarchin "gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen", begründete die Karl-Kübel-Stiftung die Auszeichnung.

Als Laudator war Musiker Peter Maffay nach Bensheim gekommen. Der Künstler engagiert sich selbst seit Langem für Kinder. Diese seien vielfach bedroht, etwa durch Missbrauch oder mangelnden Zugang zu Bildung, sagte er am Freitag. Maffay betonte: "Erwachsene stehen in der Pflicht, zu helfen."

Königin trifft Ministerpräsidenten

Die 1972 gegründete Karl-Kübel-Stiftung, benannt nach dem Unternehmer Karl Kübel, engagiert sich mit vielen Projekten für Kinder und Familien. Der Preis wird seit 1990 verliehen. In den vergangenen Jahren ging er an den früheren Fußballprofi Gerald Asamoah, die Schauspielerin Maria Furtwängler und auch an Maffay.

Nach dem Festakt in Bensheim wollte Königin Silvia am Freitag in Wiesbaden den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) treffen. Auch dabei sollte es um die königliche "Childhood Foundation" gehen.

Silvia zeichnet hr-Team aus

Am Donnerstag hatte die Königin ihre Geburtsstadt Heidelberg besucht und dabei ein Redaktionsteam des Hessischen Rundfunks für ein multimediales Themenspecial von hr-iNFO zum Thema Gewalt gegen Kinder mit dem "Childhood Award 2019" ausgezeichnet. Das prämierte Themenspecial "Gewalt gegen Kinder - Folgend und Auswege" befasst sich intensiv mit den Folgen von Kindesmisshandlung.

Weitere Informationen Mehr zum Thema Das hr-iNFO-Online-Dossier "Gewalt gegen Kinder – Folgen und Auswege" ist hier abrufbar. Die Fernsehdokumentation "Wenn Eltern ihre Kinder misshandeln" wiederholt das hr-fernsehen am Donnerstag, 19. September, um 23:15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Königin Silvia würdigte die Arbeit des hr-Teams: "Sie haben mit Ihrem sorgfältig recherchierten Beitrag wertvolle Aufklärung zum Thema Kindesmisshandlung geleistet. Ich danke Ihnen für Ihren Mut, dieses häufig noch verschwiegene Tabuthema so ehrlich und offen aufbereitet zu haben", sagte sie.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 06.09.2019, 16:45 Uhr