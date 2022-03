EKHN beschließt Hilfe in Millionenhöhe für Ukraine-Flüchtlinge

Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat ein Hilfspaket in Millionenhöhe für Geflüchtete aus dem Kriegsland Ukraine beschlossen.

Das teilte die EKHN am Samstag in Darmstadt mit. Mit der Aufstockung des seit 2015 bestehenden Flüchtlingsfonds um eine Million Euro wolle die Synode "ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine setzen", heißt es demnach in dem Beschluss des mit einem Kirchenparlament vergleichbaren Gremiums.

Mit dem Geld solle die Beratung, Begleitung und Betreuung von Geflüchteten im Einzugsbereich der EKHN verstärkt und das Engagement in Gemeinden, Dekanaten und der Diakonie Hessen für Hilfesuchende aus der Ukraine unterstützt werden.