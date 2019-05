Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat vorgeschlagen, Mitglieder mit Leistungen wie einem garantierten Kita-Platz an sich zu binden.

Vor allem junge Menschen in Ballungsräumen wägten ab, was die Kirchenmitgliedschaft an Vorteilen bringe, und was sie koste, so EKHN-Präsident Jung zur Eröffnung der Frühjahrssynode am Donnerstag in Frankfurt.