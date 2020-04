Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

"Eltern in der Krise" demonstrieren für ihre Kinder

Um auf die Bedürfnisse von Kleinkindern in der Corona-Krise aufmerksam zu machen, hat eine Initiative in Frankfurt demonstriert. Die Teilnehmer mussten sich an strenge Sicherheitsauflagen halten - und durften sich nicht bewegen.

Rund 20 Eltern und Kinder haben am Frankfurter Römer trotz der derzeitigen Auflagen für die Belange von Kleinkindern in der Corona-Krise demonstriert. Aufgerufen hat dazu die Facebook-Gruppe #elterninderkrise. Die Mütter und Väter waren teilweise mit Kindern da und zeigten Plakate wie "Mein Kind hat ein Recht auf Freunde" und "Kleine Kinder = kleine Rechte?".

Damit die Demonstration stattfinden konnte, hatten die Initiatoren zahlreiche Auflagen zu erfüllen. An der Veranstaltung durften wegen des Infektionsschutzes maximal 50 Menschen teilnehmen. Diese mussten einen Mundschutz tragen, auf festen Positionen stehen und sich nicht bewegen, um den Mindestabstand einzuhalten.

Die Initiative fordert die Politik auf, endlich einen Fahrplan vorzulegen, wie es mit der Situation der Kinder und Familien weitergehe. "Die Eltern brauchen Planungssicherheit und keine Salami-Taktik. Ein Vertrösten von Woche zu Woche ist nicht mehr länger hinnehmbar", heißt es in einer Pressemitteilung.

Eltern fordern finanziellen Ausgleich

Es brauche Lösungen für Eltern, die ihre Kinder weiter zu Hause betreuen wollen wie auch für Eltern, die auf die Notbetreuung angewiesen sind. Zudem fordern die Initiatoren, eine finanzielle Kompensation für Familien, die aufgrund der Betreuungssituation nicht mehr oder nicht in gleichem Umfang arbeiten können: "Homeoffice ist für Eltern von kleinen Kindern keine Lösung des Betreuungsproblems."

Zuvor hatte es bereits Kundgebungen in Wiesbaden und Düsseldorf gegeben, für Samstag ist eine weitere in Frankfurt geplant. Dass Demonstrationen weiterhin stattfinden können, hatte das Bundesverfassungsgericht klar gestellt.

Mitte April verwarfen die Karlsruher Richter im Eilverfahren ein Verbot der Stadt Gießen, die zuvor unter Bezugnahme auf die Corona-Verordnungen des Landes zwei Demonstrationen untersagt hatte.

