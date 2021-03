Aufgrund der steigenden Inzidenz wird der für nächste Woche geplante Einstieg in den Wechselunterricht für ältere Schüler verschoben. Ob der Lockdown wieder verschärft wird, wird erst nach der Bund-Länder-Runde am Montag entschieden.

Die Entscheidung zu den Schulen verkündete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstagnachmitag im Landtag in Wiesbaden. Wechselunterricht und Präsenztage ab Jahrgangsstufe 7 waren ab 22. März vorgesehen. Die Landesregierung hatte damit den Schülern der weiterführenden Klassen ermöglichen wollen, noch einmal vor Ostern in den Schulen unterrichtet zu werden.

Dies sei von Anfang an an die Bedingung geknüpft gewesen, dass "das pandemische Geschehen dies erlaubt", erklärte Bouffier in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung. Dies sei derzeit nicht mehr der Fall. "Die dritte Welle ist da", betonte Bouffier. Nun komme es darauf an, diese "so flach wie möglich zu halten". Unter den derzeitigen Umständen seien weitere Lockerungsschritte nicht zu verantworten.

Weitere Entscheidungen nach Montag

Für die Zeit nach den Osterferien halte die Landesregierung an ihren Planungen für die Schulen fest, sofern die Entwicklung der Corona-Lage dies zulasse. Im Übrigen bleibe es in Hessen einstweilen bei den bisherigen Regelungen. Über weitere Maßnahmen werde das Corona-Kabinett nach der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am kommenden Montag entscheiden.

Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus setzt die Landesregierung auf regelmäßige Schnelltests an Schulen. "Wir haben in großem Umfang Test-Utensilien eingekauft", sagte Bouffier. Um erste Erfahrungen zu sammeln, sollen noch vor Ostern an landesweit 20 Schulen jeweils zwei Testungen erfolgen.

Kurz nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ihre Empfehlung für Astrazeneca erneuert hatte, rief Bouffier alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich auch mit dem schwedisch-britischen Präparat impfen zu lassen. "Wenn ich einen Impftermin habe und mir Astrazeneca angeboten wird, werde ich dieses Angebot annehmen." Jede Impfung sei besser, als ohne Schutz zu bleiben.