Aus Erbschaften und Schenkungen haben Menschen in Hessen insgesamt rund 10,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 erhalten.

Damit waren die Vermögensübertragungen mehr als doppelt so hoch wie im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Der starke Anstieg resultiere aus großen Schenkungen, die einer Steuerbefreiung nach dem Erbschaftsteuergesetz unterlagen. Für den hessischen Landeshaushalt ergaben sich laut Statistiker im Jahr 2021 aus der Erbschafts- und Schenkungsteuer Einnahmen in Höhe von 802 Millionen Euro (plus 2,1 Prozent).