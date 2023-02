Ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls: Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien wehen die Flaggen in Hessen auf Halbmast. In Moscheen wird für die Opfer gebetet und gesammelt.

Audiobeitrag Audio Trauerbeflaggung: Solidarität mit den Erdbebenopfern Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Vier Tage nach der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet schwindet die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Etwa 21.700 Menschen wurden bereits tot geborgen . Als Zeichen der Solidarität für die Betroffenen ordnete die Landesregierung für diesen Freitag eine landesweite Trauerbeflaggung an.

"Die Bilder aus der türkischen Provinz Gaziantep sowie dem Norden Syriens machen weiterhin sehr betroffen", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU): "Mit der landesweiten Trauerbeflaggung möchten wir unser tiefes Mitgefühl zum Ausdruck bringen."

Arbeiter verladen Sachspenden am Flughafen Frankfurt in eine Boeing 777. Bild © picture-alliance/dpa

Hohe Spendenbereitschaft

Die Trauerbeflaggung an den öffentlichen Gebäuden hat um 7 Uhr begonnen und soll bei Einbruch der Dunkelheit enden. Den Städten und Gemeinden wird laut Innenministerium vorgeschlagen, ebenso zu verfahren. Auch die Spendenbereitschaft ist groß - an vielen Stellen in Hessen wird für die Opfer gesammelt. Sachspenden von privaten Spendern werden unter anderem von Lufthansa Cargo in das Erdbebengebiet in der Türkei geliefert. Tausende Helfer aus der ganzen Welt sind inzwischen vor Ort.

Weitere Informationen Spenden-Information Hilfe für die Menschen in der Türkei und in Syrien Ende der weiteren Informationen

Der türkische Islamverband Ditib widmet das Freitagsgebet in seinen Moscheen den Betroffenen. In einem vorab veröffentlichten Predigttext werden Musliminnen und Muslime aufgerufen, zu helfen und den Schmerz der Betroffenen zu lindern.

In vielen Moscheen gibt es Spendenaktionen. In Bad Vilbel (Wetterau) werden zum Beispiel am Mittag Lahmacun und Kuchen verkauft, der Erlös wird gespendet. Spenden werden auch in der Ditib-Moschee Erlensee (Main-Kinzig) und der Ditib-Moschee in Gießen gesammelt.

Bestatter aus Frankfurt reisen in die Türkei

Von Frankfurt aus ist am Freitag ein ehrenamtliches Team von Bestattern in die Türkei aufgebrochen. Ziel der 15-köpfigen Gruppe sei es unter anderem, bei der Bergung von Todesopfern zu helfen, wie der Bundesverband Deutscher Bestatter am Freitag mitteilte. Zudem wolle das Team Hilfsorganisationen vor Ort psychisch und physisch entlasten.

Luftwaffe transportiert Hilfsgüter

"Wir stehen an der Seite der Türkei", sagte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Sie besuchte am Freitagmorgen den Militärflughafen Wunstorf bei Hannover, gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Von Wunstorf aus werden tonnenweise Hilfsgüter mit Transportflugzeugen der Luftwaffe in die Türkei geflogen.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte die Grenzregion zwischen beiden Ländern am frühen Montagmorgen erschüttert. Nach offiziellen Angaben stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in Syrien und der Türkei inzwischen auf mehr als 21.700. Mehr als 66.000 Menschen sollen verletzt worden sein.