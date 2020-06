Das Landgericht Limburg weicht coronabedingt auf einen Zeltbau als Sitzungssaal für bestimmte Strafprozesse aus.

Das ermögliche die Durchführung von Großverfahren, die wegen der Pandemie nicht in den vorhandenen Räumen im Gerichtsgebäude verhandelt werden könnten, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der Ersatz-Saal bietet demnach Platz für bis zu acht Angeklagte und 28 Zuschauer. Der Ausweich-Saal wird in einem Industriegebiet errichtet und soll Ende der kommenden Woche zur Verfügung stehen. Der erste Prozess startet am 30. Juni.