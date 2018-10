Ein Bachelor-Studium für angehende Hebammen? Einen entsprechenden Vorstoß des Bundesgesundheitsministers begrüßt die Leiterin der Kasseler Hebammenschule. Sie hofft, dass der Beruf dadurch attraktiver wird.

Auf sie kommt es für werdende Eltern an, wenn es ernst wird und die Wehen einsetzen: Hebammen und Entbindungspfleger. Ob in Kranken- oder in Geburtshäusern, auch bei Hausgeburten, leiten sie die Geburt an und tragen die Verantwortung für Mutter und Kind. Dazu kommen Schwangerschafts- und Konfliktberatung, Geburtsvorbereitung und -vorsorge, aber auch die Nachsorge bis zum Ende der Stillzeit.

Wer die dreijährige Ausbildung zu diesem Beruf starten will, braucht bisher lediglich einen Hauptschulabschluss mit zweijähriger Berufsausbildung oder einen Realschulabschluss. Das soll sich nun ändern: Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe sagte, sollen Hebammen und Entbindungspfleger zukünftig in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden.

"Mehr auf Augenhöhe mit den Ärzten"

Astrid Herber-Löffler, Leiterin der Hebammenschule Kassel, begrüßt Spahns Vorstoß: "Je nachdem, wie das umgesetzt wird, kann das sehr sinnvoll sein." Sie verspricht sich davon, dass Hebammen künftig nicht nur mit ihrer Erfahrung und ihren handwerklichen Fähigkeiten die Geburt leiten, "sondern auch mit dem Wissen über Forschungsergebnisse, sodass sie auch mehr als bisher auf Augenhöhe mit den Ärzten stehen".

Spahn setzt mit seinem Vorstoß auch eine EU-Richtlinie um, nach der die Ausbildung für das Berufsfeld bis Anfang 2020 reformiert sein muss. Duale Studiengänge, wie sie Spahn für die Hebammen vorsieht, verknüpfen Vorlesungen und Seminare an einer Hochschule mit praktischer Arbeit. Studierende erwerben am Ende des Studiums einen Bachelor-Abschluss.

Enormer Rückgang bei Bewerberinnenzahlen

Herber-Löffler sagt, es sei wichtig, dass der Praxisanteil im Studium hoch bleibe. "Bisher sind es 3.000 Praxisstunden und mindestens 1.600 Theorie-Stunden. Die 3.000 Praxisstunden braucht man auch in Zukunft. Es ist ja immer noch ein Handwerk, das da erlernt wird."

Auch der deutsche Hebammenverband begrüßte die Ankündigung Spahns, verwies aber darauf, dass die Ausbildung auch als Studium angemessen finanziert werden müsse. Herber-Löffler hofft, dass die Bedingungen für Hebammen insgesamt verbessert werden und der Beruf aufgewertet wird. Denn zuletzt seien die Bewerberinnenzahlen "enorm zurückgegangen. Früher waren es 1.200 auf 20 Plätze, mittlerweile nur noch rund 200".

Die Situation in den Kreißsälen wurde stressiger

Wenn die Ausbildung an die Hochschulen wandert, steigen natürlich auch die Anforderungen an die Bewerberinnen. Herber-Löffler sieht das nicht als Problem - schon jetzt hätten rund 85 Prozent der Bewerberinnen eine Hochschulreife. "Ich unterstütze eine mindestens zwölfjährige Schulausbildung. Die Frauen, die direkt von der Realschule kommen, sind meist noch zu jung."

Zumal in den letzten Jahren vermehrt ältere Frauen Kinder bekämen, "die vielleicht auch von der Hebamme eine etwas reifere Persönlichkeit erwarten". Und die Situation in den Kreißsälen sei zuletzt immer stressiger geworden, da die Geburtshilfe von kleinen Krankenhäusern vermehrt in die großen Zentren abgewandert sei, die nun aber nur noch eine "sehr dünne Personaldecke" hätten.