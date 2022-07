Nach Einschätzung der Wirtschaft haben bisher relativ wenige ukrainische Geflüchtete eine Arbeit aufgenommen.

Vielfach handele es sich um Frauen mit Kindern, die eine Betreuung benötigten, perspektivisch zudem in ihre Heimat zurückkehren wollten und deshalb erst einmal zurückhaltend bei der Aufnahme einer Tätigkeit seien, sagte ein Sprecher des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) in Wiesbaden. Grundsätzlich stünden die Chancen auf Jobs für die Geflüchteten gut. Allerdings fehlten vielen von ihnen Deutschkenntnisse, so der Sprecher.