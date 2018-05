Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Hessen kommen, ist in diesem Jahr erneut deutlich gesunken. Tausende Betten in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden derzeit nicht gebraucht. Das Land plant dennoch keine Schließungen.

Es kommen immer weniger Flüchtlinge nach Hessen: Die Zahl der Neuankömmlinge ist in diesem Jahr deutlich gesunken, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Das macht sich auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen bemerkbar.

Von Januar bis April 2018 kamen insgesamt 3.746 Asylsuchende nach Hessen. 2017 waren es im gleichen Zeitraum noch 12.073, im Jahr davor 24.615. Während des Höhepunkts der Flüchtlingskrise 2015 kamen rund 80.000 Menschen nach Hessen.

Erstaufnahmeeinrichtungen nur spärlich belegt

Durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen sind auch die Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen nur spärlich belegt. Laut Sozialministerium leben derzeit 2.165 Flüchtlinge in den Unterkünften. Das entspricht einer Auslastung von 23 Prozent, also nicht einmal jedes vierte Bett ist belegt. Zum Vergleich: Im Dezember 2017 lebten noch rund 2.900 Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, ein Jahr zuvor rund 3.500.

Weitere Schließungen nicht geplant

Hessen verfügt inklusive der Außenstelle am Frankfurter Flughafen derzeit über neun Einrichtungen, die insgesamt 9.440 Menschen Platz bieten. Im Jahr 2017 waren zwei Reservestandorte in Friedberg in der Wetterau und im mittelhessischen Stadtallendorf geschlossen worden. Es gibt aber noch drei Reserveeinrichtungen mit zusammen 2.340 Plätzen.

Weitere Einrichtungen sollen laut Ministerium nicht geschlossen werden. Die internationale Situation sei nach wie vor hoch brisant, weswegen ausreichend Kapazitäten für Menschen auf der Flucht vorgehalten werden müssten.

Die Kosten für die Erstaufnahmeeinrichtungen werden aus dem von der Landesregierung bereitgestellten Integrations-Etat getragen. Dieser hatte im vergangenen Jahr ein Volumen etwa 1,6 Milliarden Euro, nach 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2016.

Sendung: hr-iNFO, 23.05.2017, 7 Uhr