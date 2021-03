In Frankfurt, Hanau und Fulda nimmt die Drogeriekette dm am Donnerstag erste Corona-Schnelltestzentren in Betrieb. Das kündigte das hessische Sozialministerium an. Nach Angaben von dm sollen bis Ende April bundesweit 500 Testzentren an Märkten des Unternehmens aufgebaut werden. Geplant seien mindestens 1.000.