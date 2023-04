In Frankfurt bekommen Frühchen jetzt gespendete Muttermilch

Erstmals in Hessen

Bei vielen Müttern von Frühgeborenen dauert es einige Tage, bis sie Milch produzieren. Um ihre Kinder direkt nach der Geburt versorgen zu können, setzt das Bürgerhospital in Frankfurt nun auf Muttermilchspenden - ein hessenweit einzigartiges Projekt.

In der 27. Schwangerschaftswoche ist ein Baby durchschnittlich so schwer wie ein kleiner Blumenkohl. Es wiegt etwa ein Kilo, kann seine Augen öffnen und schließen - und hat normalerweise noch drei Monate Zeit, um sich weiter zu entwickeln.

Die Zwillinge von Christine Schulz hatten diese Zeit nicht. Sie kamen am Ende des siebten Schwangerschaftsmonats als Frühchen per Notkaiserschnitt zur Welt.

"Das ist erst mal eine komplett schockierende Situation", sagt die 36-Jährige. "Man wacht aus der Narkose auf und der Bauch ist weg, die Kinder sind nicht bei dir."

"Hat den Druck rausgenommen"

Ihre Neugeborenen verbrachten die erste Zeit in einem Inkubator auf der Intensivstation des Frankfurter Bürgerhospitals. Sie benötigten eine Atemhilfe und wurden über eine Magensonde ernährt.

Stillen war erst einmal keine Option: Ihre Milchproduktion hatte noch nicht eingesetzt. In der Regel benötigt der Körper nach einer Geburt einige Tage, um sich darauf einzustellen. Zudem waren ihre Babys noch zu schwach, um aus eigener Kraft zu saugen.

Das Krankenhaus bot Schulz gespendete Muttermilch an. "Im ersten Moment war ich ehrlicherweise total verwirrt, weil ich nicht wusste, dass es so was gibt." Danach habe sie "pure Erleichterung" gespürt. "Das hat für mich den Druck rausgenommen."

Erstmals Muttermilchspende für Frühchen

Das Bürgerhospital in Frankfurt ist hessenweit die erste Klinik, die auf gespendete Frühchenmilch zurückgreift. Zwar gibt es mit der Frankfurter Frauenmilchbank seit 2019 eine Muttermilchbank.

Für Frühgeborene komme aber nur Muttermilch in Frage, die auch von Frühchen-Müttern stammt, erklärt Thomas Fuchs, Oberarzt der Neonatologie am Bürgerhospital.

Weitere Informationen Die Frankfurter Frauenmilchbank ... ... wurde 2019 etabliert. Sie ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Frankfurt und dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen und die bislang einzige Milchbank in Hessen. Deutschlandweit gibt es 40 Frauenmilchbanken. Die Spende unterliegt dabei den gleichen strengen Kriterien wie eine Blutspende: Das Blut der Frauenmilch-Spenderinnen wird auf übertragbare Infektionen und Krankheiten getestet. Auch die Muttermilch wird auf Keime geprüft und permanent gekühlt. Ende der weiteren Informationen

Muttermilch sei "ein wahnsinnig komplexes Produkt", ihre Zusammensetzung schwanke je nach Zeitpunkt der Stillzeit, so Fuchs. Bei Frauen, die Frühgeborene entbinden, sei die Muttermilch besonders eiweißreich und enthalte weitere Stoffe, die für die Entwicklung wichtig seien.

"Es ist zum Beispiel gut belegt, dass Muttermilch die Häufigkeit von Nekrotisierender Enterocolitis, einer schweren Darminfektion bei Neugeborenen, senkt", erklärt der Kinderarzt. Außerdem sei wissenschaftlich erwiesen, dass sie die Sterblichkeit und die Krankheitslast der Kinder senke.

Statt Ersatzprodukt aus dem Labor

Bisher hätten Frühchen, deren Mütter noch nicht ausreichend Milch produzieren, ausschließlich industriell hergestellte Ersatznahrung bekommen, sagt Fuchs. Nun haben betroffene Eltern die Wahl, ob ihr Frühgeborenes nach der Geburt mit dieser sogenannten Formula-Nahrung versorgt werden oder überschüssige Milch von stillenden Müttern erhalten soll.

Für die künstlich erzeugte Muttermilch werden dem Kinderarzt zufolge Präparate auf Basis von Kuhmilch produziert, denen Zusätze wie Präbiotika zugefügt werden. "Aber so wie die Original-Milch kriegt man es nicht hin", stellt er fest. "Wir können ja auch keine roten Blutkörperchen nachbauen oder ein Herz in der Petrischale erzeugen."

Zwei Wochen vom Abpumpen bis zur Spende

Doch auch die gespendete Muttermilch kommt nicht ohne industrielle Verarbeitung aus. Bevor eine Frau als Spenderin aufgenommen werde, überprüfe der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zunächst ihr Blut auf Krankheitserreger, erklärt Kinderkrankenschwester und Stillberaterin Corinna Uhl.

Auch die abgepumpte Milch werde noch einmal untersucht und anschließend pasteurisiert, um mögliche Erreger abzutöten. Eine zweite Blutuntersuchung der Spenderin erfolge vor der Freigabe der Muttermilch.

Ein Blick in das "Vorratslager" von Stillberaterin Uhl. Bild © hr

"Wenn alle Ergebnisse vorliegen, kommt die Milch zu mir in mein Vorratslager", so Uhl. Insgesamt dauere es zwischen einer und zwei Wochen, bis eine Spende freigegeben werde. "Und wenn dann nachts um zwei Uhr Kind Mustermann geboren wird, kann nach der Aufklärung und Einwilligung der Eltern direkt die Milch über die Magensonde verfüttert werden."

Keine finanzielle Unterstützung

Für das Bürgerhospital bedeutet das Projekt nach eigener Aussage nicht nur organisatorisch einen hohen Aufwand, sondern auch finanziell. Die Krankenkassen haben Muttermilchbanken laut Oberarzt Fuchs bislang nicht eingepreist. Die Kosten trage das Bürgerhospital deshalb alleine.

Derzeit könnten nur Kinder, die vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren werden oder bei der Geburt unter 1.500 Gramm wiegen, die ersten fünf Lebenstage mit Spendermilch versorgt werden, erklärt Stillberaterin Uhl. "Das ist so eng beziffert, weil die eigene Mama zwischen dem dritten und vierten Lebenstag des Kindes anfängt, eigene Milch zu produzieren."

Bürgerhospital will Projekt ausweiten

Für den Moment sei das Budget ausreichend, sagt Fuchs. "Aber die Akzeptanz ist hervorragend und wir haben ein Interesse daran, das Projekt auszuweiten." Dafür brauche es eine bessere, stärkere Finanzierung.

Darauf hofft auch Christine Schulz. Zwei Tage nach der Geburt ihrer mittlerweile acht Monate alten Zwillinge produzierte sie so viel Muttermilch, dass sie selbst zur Spenderin werden konnte.

"Für mich war das ein sehr gutes Gefühl, anderen Kindern zu helfen." Schließlich wisse sie, wie viele Sorgen man als Mutter in einer solchen Situation habe. "Das Thema mit der Muttermilch ist eine, die ich ihnen in diesem Moment nehmen konnte."