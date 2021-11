Die Evangelische Kirche von Kurhessen Waldeck (EKKW) will ihre Tauf-Gottesdienste zeitgemäßer gestalten und hat dazu eine neue Taufagende verabschiedet.

Diese tritt voraussichtlich am 1. Januar in Kraft, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Berücksichtigt werden unterschiedliche Orte und individuelle Gestaltung der Feier.