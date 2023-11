Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat beschlossen, die Finanzzuweisung an die Diakonie Hessen zu kürzen.

Wie die EKKW am Mittwoch mitteilte, soll dies von 2025 bis 2030 schrittweise um insgesamt 30 Prozent geschehen. Ausgangspunkt bilde das Jahr 2021, in dem der Zuschuss der Landeskirche bei rund 3,7 Millionen Euro gelegen habe. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) werde am Freitag über die gleichlautende Vorlage entscheiden. Man wolle die Diakonie auch bei sinkenden Mitteln handlungsfähig erhalten.