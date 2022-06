Der ehemalige Bundespräsident Gauck wird mit dem Point-Alpha-Preis des Kuratoriums Deutsche Einheit ausgezeichnet.

Bei der Feierstunde in der Gedenkstätte Point Alpha an der hessisch-thüringischen Landesgrenze wird der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, am Donnerstagnachmittag die Laudatio halten. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war von 1990 bis 2000 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Der Preis wird für Verdienste um die deutsche und europäische Einheit verliehen.