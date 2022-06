Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist mit dem Point-Alpha-Preis des Kuratoriums Deutsche Einheit ausgezeichnet worden.

Für sein politisches Engagement für die deutsche Einheit und die Einheit Europas ist der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Point-Alpha-Preis gewürdigt worden. Der 82-Jährige erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstag in einer Feierstunde in der Gedenkstätte Point Alpha an der hessisch-thüringischen Landesgrenze. Die Laudatio hielt der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle. Gauck war von 1990 bis 2000 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und von 2012 bis 2017 Bundespräsident.