In der "NSU 2.0"-Affäre ist offenbar ein weiteres Drohschreiben verschickt worden. Die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth berichtet, auch sie habe eine Morddrohung erhalten.

Die Affäre um Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" reißt nicht ab. Nach mehreren Linken-Politikerinnen, darunter die Landtags-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler, sowie einer Reihe weiterer Personen des öffentlichen Lebens hat nun offenbar auch Jutta Ditfurth ein solches Schreiben erhalten.

Die ehemalige Grünen-Politikerin aus Frankfurt schrieb am Montag in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook, sie habe in der Nacht eine "NSU 2.0"-Morddrohung erhalten. "Sie strotzt vor starken antisemitischen Beleidigungen und rassistischen Angriffen", schreibt Ditfurth. Demnach hätten die Drohungen auch unbekannte Informationen über ihr Privatleben enthalten.

Jutta Ditfurth @jutta_ditfurth Der ‚Nationalsozialistische Untergrund 2.0 - NSU‘ hat mir heute Nacht eine Morddrohung geschickt. Sie strotzt vor starken antisemitischen Beleidigungen und enthält unbekannte Informationen über mein Privatleben. Ich habe mich an meine Anwälte gewandt. Es schützen mich /2 [zum Tweet]

Spendenaufruf bei Twitter löste Häme aus

"Heil Hitler wünscht dir der Nationalsozialistische Untergrund 2.0 - NSU", zitiert sie bei Facebook aus der Nachricht. Ditfurth ließ wissen, sie habe sich bereits an ihre Anwälte gewandt. Sie fühle sich durch "Freund*innen, Antifas und eine aufmerksame Öffentlichkeit" geschützt.

Ditfurth hatte zuletzt mit einem Hilfsaufruf bei Twitter enorme Reaktionen ausgelöst. Im März hatte sie ihre Coronavirus-Erkrankung öffentlich gemacht und um Spenden gebeten. Das sorgte bei den Nutzern neben Unterstützung und Mitgefühl auch für viel Häme.

Auch Deniz Yücel erhielt Drohschreiben

Am Wochenende war ein weiteres rechtsextremes Drohschreiben bekannt geworden. Zu den Adressaten gehört der aus Flörsheim (Main-Taunus) stammende Welt-Korrespondent Deniz Yücel. Außerdem richtet sich die Mail an den neuen Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann sowie erneut an die taz-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah.

Genannt werden auch Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), die Kabarettistin Idil Baydar, die zuvor bereits ein Drohschreiben in ähnlichem Duktus erhalten hatte, und Linken-Politikerin Wissler.

Linken-Politikerin fordert Aufklärung durch Generalbundesanwalt

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die ebenfalls vom "NSU 2.0" bedroht wurde, fordert inzwischen, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich zieht. "Man wird nicht darum herumkommen, dass man bundesweit eine ermittlungsführende Behörde hat", sagte Renner der Frankfurter Rundschau.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt bereits wegen mehrerer Fälle von rechtsextremen Drohschreiben in Deutschland. Ein Sprecher sagte am Montag, es handele sich um ein "sehr dynamischen Geschehen". Viele Personen würden Mails bekommen, es sei aber noch lange nicht geklärt, ob es sich um denselben Absender handele. Die Schreiben einem Verfasser allein anhand eines Sprachduktus zuzuordnen, sei sehr schwierig.

Einige der Drohschreiben waren mit "NSU 2.0" unterzeichnet. In mindestens drei Fällen waren zuvor persönliche Daten der Betroffenen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt worden. Inzwischen schließt Innenminister Beuth nicht mehr aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte. Der unter Druck geratene Minister setzte einen Sonderermittler ein. Polizeichef Udo Münch wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.

Sendung: hr-iNFO, 20.07.2020, 12 Uhr