Die Polizei habe ein Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus, konstatiert die ehemalige Chefin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau. Sie spricht sich in einem Interview für eine Studie zu diesem Thema aus.

Die pensionierte Präsidentin des hessischen Landeskriminalamts (LKA), Sabine Thurau, hat sich für eine wissenschaftliche Studie zur Verbreitung von Rassismus, Rechtsextremismus und Frauenfeindlichkeit in der Polizei ausgesprochen.

"Eine solche Studie kann nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Polizei selbst sehr hilfreich, ja sogar überlebenswichtig sein", sagte Thurau der Wochenzeitung "Die Zeit". "Es wäre gut für unsere Organisation, wenn sie einmal extern wissenschaftlich beleuchtet würde."

"Zutiefst besorgniserregende Entwicklung"

Aus Thuraus Sicht ist die Polizei noch immer eine "sehr gut funktionierende Organisation", aber sie stelle auch "eine zutiefst besorgniserregende, kritische Entwicklung" fest.

"Wenn es den Verdacht gibt, dass es hier um ein grundsätzliches Problem im System geht, dann gibt es gar keine andere Lösung, als zu forschen", sagte Thurau. "Wichtig ist, dass man nicht vorschnell sagt: Das sind nur vier, fünf Fälle, und deshalb müssen wir uns die Gesamtorganisation gar nicht anschauen. Wie grundsätzlich das Problem ist, werden wir erst am Ende beantworten können."

Nach Bekanntwerden von rechtsextremen Chats bei der hessischen Polizei hatte Innenminister Beuth (CDU) das SEK des Frankfurter Polizeipräsidiums aufgelöst. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

"Kein systemisches rechtsextremistisches Netzwerk"

Thurau war mit Erreichen der Altersgrenze am 31. März in den Ruhestand gegangen. Während ihrer Zeit in Hessen habe sie zwar "kein systemisches rechtsextremistisches Netzwerk" erlebt, aber es habe auch in anderen Bundesländern Vorfälle gegeben, erklärte sie.

Eine solche Untersuchung müsse allerdings "gut konzipiert und mit viel Fingerspitzengefühl vorbereitet werden". Und sie betonte auch: "Die Polizei leistet in aller Regel hervorragende Arbeit. Man muss aufpassen, dass dort nicht der Eindruck entsteht, es stünde eine Mehrheit im Verdacht, sich extremistisch zu verhalten."

Drohschreiben, illegale Datenabfragen, rechte Chats

In die Amtszeit von Thurau war zuletzt auch die Suche nach dem Urheber der rechtsextremen "NSU-2.0"-Drohschreiben gefallen. In diesem Zusammenhang waren in der hessischen Polizei illegale Datenabfragen bekannt geworden.

Empfänger der Schreiben waren überwiegend Personen des öffentlichen Lebens, darunter die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz. Anfang Mai war der mutmaßliche Täter der Serie festgenommen worden. Zudem gibt es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Chats von hessischen Polizisten mit rechtsextremen Inhalten.