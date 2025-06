Ex-Messdiener berichtet von Missbrauch im Bistum Fulda "Es war klar, was er wollte"

"Es war klar, was er wollte"

Früher wurde er von einem pädophilen Pfarrer bedrängt, heute kämpft Stephan Auth als Mitglied des Betroffenenbeirats gegen sexuellen Missbrauch im Bistum Fulda. Was er erlebte, hat er dem hr berichtet.

Veröffentlicht am 25.06.25 um 11:45 Uhr

Stephan Auth war noch jung, als er den Glauben an die Kirche verlor. Er hat einen sexuellen Übergriff am eigenen Leib erlebt. Auth war 14 Jahre alt und Messdiener, als ein katholischer Pfarrer ihn bei einer Kirchenfreizeit körperlich bedrängte. "Das ist eine Erfahrung, die mich mein Leben lang begleitet", sagt der heute 56-jährige Mann aus Fulda.

Nach dem Übergriff musste Auth auch erleben, wie die Kirche ihm nicht so recht Glauben schenken wollte, als er sich offenbarte. Er musste mitansehen, wie die Kirche den Täter schützte - und versuchte, zu vertuschen, um sich aus der Affäre zu ziehen.

Der Pfarrer wurde lediglich versetzt. Es kam deswegen zu weiteren Vorfällen von sexueller Gewalt und Machtmissbrauch. "Die Kirche hat in jeglicher Hinsicht versagt", kritisierte Auth im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk.

Ein Fall von vielen

Der rund 40 Jahre zurückliegende sexuelle Übergriff beschäftigt Auth noch heute. Auch weil er Mitglied des Betroffenenbeirats im Bistum Fulda ist. Auth kennt etliche Fälle, er engagiert sich in der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Fulda .

Dieses Gremium präsentierte in der Vorwoche nach vier Jahren Forschung seinen mit Spannung erwarteten Abschlussbericht. Demnach gab es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mindestens 120 Betroffene und 37 mutmaßliche Täter. Letztere waren meist Pfarrer und Kapläne.

Die Kommission geht davon aus, dass es mehr als 230 Fälle von sexuellem Missbrauch gab - und vermutlich eine hohe Dunkelziffer. Eine Aussage zur tatsächlichen Zahl der Missbrauchstaten sei nicht möglich, sagte Kommissionssprecher Gerhard Möller. Die Gesamtzahl liege sicher viel höher.

Auths Fall blieb nicht im Verborgenen. Er brachte bereits vor vielen Jahren den Mut auf, seine Erfahrungen öffentlich zu machen. Kein leichter Schritt gegen eine damals noch mächtigere Institution wie die katholische Kirche. Sein Fall ist auch einer von 29, den die Kommission in Fulda ausführlicher in ihrem Abschlussbericht vorstellte und analysierte.

"Besoffen von eigener Heiligkeit"

Vor Jahrzehnten, als sich viele Missbrauchsfälle zutrugen, tickten die Uhren in der katholischen Kirche noch anders. "In meiner Kindheit war die Kirche noch eine wichtigere Einrichtung, mit großem Einfluss. Sie war aber auch besoffen von ihrer eigenen Heiligkeit, gerade hier in Fulda, wo der Katholizismus dominiert", erinnert sich Auth.

Mitte der 1980er Jahren begann Auth, zunehmend am kirchlichen Leben teilzunehmen. Er sagt: "Ich war sehr gläubig." Der Glaube gab ihm Orientierung. "Ich fühlte mich in der Kirche gut aufgehoben."

Auth war Messdiener in Großenlüder. Dort, nur wenige Kilometer von Fulda entfernt, wuchs Auth auf. Ins Wanken gebracht wurde sein fester Glaube bei der Kirchenfreizeit im Jahr 1984. Sie wurde zum "einschneidenden Erlebnis", wie er sagt.

"Seine Hand wanderte zu meinem Genitalbereich"

Auth unternahm mit dem damaligen Gemeindepfarrer, der im vergangenen Jahr verstarb, und zwei Jugendlichen eine Fahrt durch die Region. Sie wollten bedeutende Kirchen besuchen. Bei der Übernachtung hatte der Pfarrer es so geplant, dass sich Auth in einem Doppelzimmer das Bett mit dem Geistlichen teilen musste. "Das war schon irritierend", sagt Auth.

In der Nacht kam es dann zum sexuellen Übergriff des Pfarrers. "Seine Hand wanderte zu meinem Genitalbereich. Es war klar, was er wollte." Auth war zunächst starr vor Schock, wie er sagte. "Ich hatte aber den Mut, mich dieser Nötigung zu entziehen." Er flüchtete auf den Flur, kehrte erst später ins Bett zurück. Ein weiterer Annäherungsversuch blieb aus.

Vor lauter Scham sprach Auth in der Folge mit niemanden darüber. Nicht einmal mit seinen Eltern oder Freunden. "Ich war unfähig, das Erlebte zu beschreiben." Erst Jahre später öffnete er sich. Er hörte, dass ein weiterer Jugendlicher von dem Pfarrer angegangen wurde. "Jetzt war klar: Ich bin kein Einzelfall." Deswegen entschloss er sich, alles zu erzählen. "Ich wollte weitere Jugendliche schützen."

Denn andere Betroffene erlebten weitaus Schlimmeres als Auth. Aus dem Abschlussbericht geht hervor: Sie wurden sexuell schwer missbraucht, teils über lange Zeit, sie wurden gedemütigt und geschlagen.

Die Reaktion des Bistums? Hochnäsig!

Auth informierte über seinen Fall die Leitung des Bistums. Er suchte das Gespräch mit hochrangigen Persönlichkeiten und schrieb an Weihbischof Johannes Kapp (1929-2018) im Januar 1991 einen Brief, der dem hr vorliegt. Die Reaktion des Bistums? "Hochnäsig", erinnert sich Auth. Sie hätten den Fall unter den Teppich gekehrt. "Damit nahmen sie das Risiko in Kauf, dass der Missbrauch weitergeht", erklärt Auth.

Auch der damalige konservative Hardliner-Bischof Johannes Dyba (1929-2000) unternahm wenig. Dabei war er über alle Vorwürfe informiert. Er wusste auch, dass sich der Pfarrer aus Großenlüder von einem anderen Jungen dessen Penis zeigen ließ, weil er angeblich sehen wollte, wie ein beschnittenes Glied aussieht.

Der Fuldaer Bischof Johannes Dyba. Er wetterte gegen Homosexuelle und polarisierte mit seinen kirchlichen Moralvorstellungen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der pädophile Pfarrer, der zudem ein Alkoholproblem gehabt haben soll, wurde einfach nach Kassel versetzt. Dort kam es zu weiterem Missbrauch. Die Mutter eines elfjährigen Kindes erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelte.

Pfarrer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Im Juli 1995 verurteilte das Jugendschöffengericht in Kassel den damals 48 Jahre alten Pfarrer zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Das Gericht befand den am Ende geständigen Mann schuldig des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Zehn Fälle wurden ihm in den 1980er und 1990er Jahren angelastet. Einige verjährte Fälle blieben außen vor.

Das Gericht verpflichtete den Geistlichen dazu, nicht mehr als Gemeindepfarrer und in der Jugendarbeit tätig zu sein. Zudem sollte er sich wegen seiner sexuellen Eskapaden und Alkoholprobleme in Behandlung begeben. Später wurde der Pfarrer in andere Erzbistümer und Diözesen weitergereicht, wo er unter anderem als Altenheim-Seelsorger arbeitete. Erst 2010 wurde er in den Ruhestand versetzt.

Im Kasseler Gerichtsurteil hieß es: Wenn das Bistum Fulda strikter durchgegriffen hätte und den Angeklagten von weiterer Gemeindearbeit ausgeschlossen hätte, wäre es nicht zu weiterem Missbrauch gekommen.

Ermittlungen gegen Bischöfe eingestellt

In der Folge wurde auch gegen Bischof Dyba und Weihbischof Kapp ermittelt. Es bestand der Verdacht, dass sie ihre Fürsorgepflicht verletzt hätten. Das Strafverfahren wurde 1996 wegen Geringfügigkeit eingestellt. Laut dem Fuldaer Missbrauchsbericht ereigneten sich aber viele Fälle unter Kapps Ägide.

1996 trat Auth bei einem Panorama-Beitrag in der ARD in Erscheinung. Der Titel des Stücks: "Die Sünden des Bischof Dyba – Missbrauchte Messdiener, verantwortungslose Kirchenfürsten ". Der Tenor des TV-Beitrags: "Nachsicht für die Täter, Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern und vorsätzliches Vertuschen" – so steht es auch im Abschlussbericht der Fuldaer Untersuchungskommission.

Wie ein roter Faden

Das beschriebene Muster, wie die Kirche handelte, zieht sich wie ein roter Faden durch viele Missbrauchsfälle, wie auch Auth sagt. Dass im Bistum nun endlich Aufklärung geleistet werde, begrüßt er. Doch diese Arbeit dürfe mit dem Bericht nicht beendet sein.

Aus den Erkenntnissen müssten Konsequenzen gezogen und Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden, empfiehlt Auth. Die geschaffenen Strukturen zur Prävention müssten untersucht werden. Was könne man besser machen, um Taten künftig zu verhindern?

Stephan Auth aus dem Betroffenenbeirat in Fulda empfiehlt, den Kampf gegen Missbrauch zu verstärken. Bild © Jörn Perske (hr)

In vielen Gemeinden stünden nach wie vor Missbrauchsvorwürfe im Raum, weiß Auth. Zugleich herrsche enorme Sprachlosigkeit, wie man mit der eigenen Geschichte umgehen solle.

Auth hingegen ist mit sich und seiner Geschichte im Reinen. Er will sich gegen Missbrauch engagieren und helfen, damit nicht weiter geschwiegen wird. Unrecht müsse benannt werden. Er hofft, dass Betroffene von der Kirche gehört werden.

Für ihn selbst kommt die Dialogbereitschaft der Kirche aber zu spät. Nach seinen Erfahrungen und der Beobachtung der katholischen Kirche sagt Auth: "Ich bin kein gläubiger Mensch mehr."